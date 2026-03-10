"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Qui de mieux qu'Eden Hazard pour parler de Vincent Kompany ? L'ancien capitaine des Diables verrait bien le coach du Bayern reprendre la sélection nationale, mais pas avant quelques années.

Eden Hazard observe le football avec un peu plus de recul. Retraité depuis trois ans, l'ancien capitaine des Diables Rouges suit les matchs depuis son salon ou depuis les tribunes.

Dans un entretien accordé à la RTBF, Hazard s'est montré admiratif devant la réussite de Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich. Pour lui, cette trajectoire était presque écrite.

"Parfois, dans le vestiaire, on se disait que le seul qui pourrait devenir coach, c'est Vincent Kompany. Sa manière de parler, de voir les choses...", explique l'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid.

Hazard rappelle que Kompany a énormément appris pendant sa carrière. À Manchester City, il a joué pendant des années sous les ordres Pep Guardiola et a accumulé une grande expérience dans plusieurs championnats. "Il connaît le football par cœur et il a toujours eu une mentalité de gagnant", ajoute-t-il.

Le futur sélectionneur des Diables Rouges ?

Lire aussi… Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"
Comme beaucoup de Belges, Hazard veut voir Kompany à la tête de la Belgique. "Ce serait un bon sélectionneur des Diables, c'est sûr à 100 %, mais je n'ai pas envie de le voir à ce poste maintenant. Je ne le vois pas à la tête des Diables dans les 4-5 années à venir".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Belgique
Eden Hazard
Vincent Kompany

Plus de news

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"

Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"

12:20
"Pas de peur" : Vincent Kompany très clair avant les 1/8es de finale de la Ligue des champions

"Pas de peur" : Vincent Kompany très clair avant les 1/8es de finale de la Ligue des champions

11:00
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

08:00
"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

07:40
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

18:00
1
Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

17:00
Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

17:40
"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

17:20
L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

16:30
Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

16:00
Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

15:30
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter Analyse

Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

14:40
John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

14:20
À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

14:00
Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

13:30
2
"Anderlecht ne doit pas lever l'option d'achat de Moussa Diarra"

"Anderlecht ne doit pas lever l'option d'achat de Moussa Diarra"

13:00
3
"Pour un joueur d'1,92 mètre, c'est trop peu" : Hein Vanhaezebrouck se montre critique sur Nathan De Cat

"Pour un joueur d'1,92 mètre, c'est trop peu" : Hein Vanhaezebrouck se montre critique sur Nathan De Cat

12:40
1
Des débuts en Liga réussis ? Cyril Ngonge encore décisif dans le championnat espagnol

Des débuts en Liga réussis ? Cyril Ngonge encore décisif dans le championnat espagnol

12:00
Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?

Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?

11:40
Thorsten Fink explique pourquoi il a catégoriquement refusé de rejoindre Anderlecht

Thorsten Fink explique pourquoi il a catégoriquement refusé de rejoindre Anderlecht

11:20
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune né en 2010

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune né en 2010

10:30
1
OFFICIEL : Laurent Ciman a trouvé un nouveau projet

OFFICIEL : Laurent Ciman a trouvé un nouveau projet

10:00
Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois

Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois

09:30
Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

09:00
2
Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

08:30
Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire Analyse

Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire

07:20
1
Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

09/03

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/16 Finales (A)
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 0-0 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 0-4 Bayern Munich Bayern Munich
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 11/03 Arsenal Arsenal
Bodo Glimt Bodo Glimt 11/03 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSG PSG 11/03 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 11/03 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved