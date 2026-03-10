"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

Qui de mieux qu'Eden Hazard pour parler de Vincent Kompany ? L'ancien capitaine des Diables verrait bien le coach du Bayern reprendre la sélection nationale, mais pas avant quelques années.

Eden Hazard observe le football avec un peu plus de recul. Retraité depuis trois ans, l'ancien capitaine des Diables Rouges suit les matchs depuis son salon ou depuis les tribunes.

Dans un entretien accordé à la RTBF, Hazard s'est montré admiratif devant la réussite de Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich. Pour lui, cette trajectoire était presque écrite.

"Parfois, dans le vestiaire, on se disait que le seul qui pourrait devenir coach, c'est Vincent Kompany. Sa manière de parler, de voir les choses...", explique l'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid.

Hazard rappelle que Kompany a énormément appris pendant sa carrière. À Manchester City, il a joué pendant des années sous les ordres Pep Guardiola et a accumulé une grande expérience dans plusieurs championnats. "Il connaît le football par cœur et il a toujours eu une mentalité de gagnant", ajoute-t-il.

Le futur sélectionneur des Diables Rouges ?

Comme beaucoup de Belges, Hazard veut voir Kompany à la tête de la Belgique. "Ce serait un bon sélectionneur des Diables, c'est sûr à 100 %, mais je n'ai pas envie de le voir à ce poste maintenant. Je ne le vois pas à la tête des Diables dans les 4-5 années à venir".