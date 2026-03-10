Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern de Vincent Kompany a écrasé l'Atalanta 1-6 en huitième de finale aller. Avec ce festival offensif, les Bavarois ont quasiment assuré leur place pour les quarts de finale.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a frappé très fort à Bergame. En déplacement sur la pelouse de l'Atalanta pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Bavarois ont livré une démonstration et se sont imposés 1-6.

Trois buts en première période

Les Allemands ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Stanisic a ouvert le score à la 12e minute, Olise a doublé la mise dix minutes plus tard. Gnabry a inscrit le troisième but à la 25e minute. En moins d'une demi-heure, le match était plié.

Privé de Charles De Ketelaere, absent après son opération du genou en février, l'Atalanta n'a pas réussi à revenir dans la rencontre. Les Italiens ont subi la domination du Bayern toute la soirée.

Le festival bavarois a continué après la mi-temps. Jackson a inscrit le quatrième but, Olise s'est offert un doublé à de l'heure de jeu et Musiala a ajouté un sixième but pour conclure cette grosse victoire.

En quart de finale sans forcer ?

Pasalic a sauvé l'honneur de l'Atalanta dans le temps additionnel. Mais sauf énorme surprise, le Bayern a un pied et demi en quarts de finale avant le match retour à Munich. Cette saison en Ligue des champions, les Bavarois n'ont perdu qu'une seule fois, face à l'Arsenal de Leandro Trossard.

