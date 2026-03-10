OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune né en 2010

C'est officiel : Anderlecht a annoncé la première signature professionnelle de l'une de ses jeunes pépites, Blessy Kuluki.

Le milieu défensif a signé un contrat jusqu'en juin 2029 avec les Mauves. "Après ses excellentes prestations au milieu de terrain avec les U16, Blessy est maintenant récompensé par la signature de son premier contrat professionnel", écrit le club bruxellois dans un communiqué.

Le joueur est évidemment ravi : "Je ne pouvais signer nulle part ailleurs. J’ai tout appris ici, c'était donc logique de signer mon premier contrat professionnel avec les Mauves."

Le joueur évolue au sein du centre de formation d'Anderlecht depuis juillet 2019. Avant son arrivée à Bruxelles, il jouait du côté de Malines.

Un joueur polyvalent et dynamique

Anderlecht décrit son jeune joueur de 15 ans comme un milieu de terrain polyvalent et dynamique. Il est bon à la récupération des ballons mais aussi capable de se projeter vers l'avant. Sa qualité de passes est également mise en avant par le club dans son communiqué.



"Blessy est un garçon calme et humble, qui garde toujours bien les pieds sur terre", souligne l'équipe bruxelloise. "Sur le terrain, il est très doué techniquement et, en dehors du terrain, il consacre aussi beaucoup de temps à ses études. Depuis les U14, il suit en effet le parcours scolaire du Sporting."