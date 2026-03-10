Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Auteur d'un doublé le week-end dernier, Nicolo Tresoldi confirme sa grande forme avec le Club de Bruges. Des performances qui attirent l'attention et qui pourraient annoncer un départ.

Nicolo Tresoldi s'éloigne de plus en plus du Club de Bruges car ses prestations sont devenues trop impressionnantes. Même Toby Alderweireld est bluffé par son niveau actuel.

L'ancien Diable Rouge est impressionné par la force mentale du joueur, une qualité indispensable pour atteindre le plus haut niveau mondial. Et visiblement, Tresoldi gère ça à merveille.

"Tu sais qu'avec Romeo Vermant, il y a quelqu'un derrière toi dans la hiérarchie et qu'au début il était parfois devant toi. Réussir à garder assez de confiance pour performer malgré ça, ça dit beaucoup de chose", explique Alderweireld dans Het Laatste Nieuws.

Comparaison avec Frey et Janssen

Il avait vu une situation similaire à l'Antwerp avec Michael Frey et Vincent Janssen. Mais là, l'effet avait été tout autre. "À un moment, ils étaient au même niveau dans la hiérarchie, ce qui faisait que ni l'un ni l'autre ne jouait à son meilleur niveau".

"Tresoldi, lui, ne semble pas nerveux. Il se dit simplement : je saisis les opportunités qui se présentent." Et ça pourrait l'aider pour la suite de sa carrière. "C'est une grande qualité, surtout quand tu franchis de nouvelles étapes. Dans les grands clubs européens aussi, tu dois faire face à une forte concurrence".

