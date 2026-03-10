Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2531

Le Standard de Liège fait toujours face à une situation financière instable, mais de nouveaux investisseurs pourraient prochainement arriver au club.

Selon Sacha Tavolieri, le club liégeois avance de manière positive vers une entrée au capital de nouveaux investisseurs. Il y aurait des négociations actuellement en cours avec un groupe étranger.

Ce qui serait sur la table est une reprise partielle des actions du club. L'expert mercato précise également que la direction actuelle pourrait bien rester en poste.

Marc Wilmots pourrait donc bel et bien notamment rester directeur sportif. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges avait été nommé le 13 mai 2025 et avait avancé de grandes ambitions. 

Le Standard toujours à la lutte pour les PO1

En ce qui concerne le sportif, le Standard est actuellement toujours à la lutte pour disputer les play-offs 1. Le succès 0-1 des Rouches contre Zulte Waregem leur permet de continuer à rêver.


Au classement, ils sont 7es, à une unité de La Gantoise, 6e. Les Buffalos ont cependant quant à eux le sort entre leurs mains à deux matchs de la fin de la phase classique. Ils affronteront Zulte Waregem vendredi et Dender la semaine suivante. Les Liégeois, de leur côté, affronteront l'Antwerp dimanche et Westerlo le weekend prochain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

08:30
Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire Analyse

Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire

07:20
1
Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

08:00
"On préparait le match quand les attaques ont débuté" : un ancien coach de Pro League rescapé de l'Iran

"On préparait le match quand les attaques ont débuté" : un ancien coach de Pro League rescapé de l'Iran

07:00
"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

07:40
Un ancien de Charleroi et de l'Antwerp pour sauver Namur : "Nous avons parlé avec quelques mentors de D1 ACFF"

Un ancien de Charleroi et de l'Antwerp pour sauver Namur : "Nous avons parlé avec quelques mentors de D1 ACFF"

06:30
"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

23:00
1
Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

22:00
Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

22:30
Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

21:40
Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

21:20
La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

20:40
Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football" Interview

Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football"

18:20
Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

20:20
1
Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

21:00
Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

19:50
L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

19:30
5
Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

18:40
Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

19:00
"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois Analyse

"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois

17:30
"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

15:30
2
🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

18:00
🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

16:30
Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

17:00
Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

16:00
🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

15:00
Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

14:40
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
3
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

11:40
José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved