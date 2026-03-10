Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Le Standard de Liège fait toujours face à une situation financière instable, mais de nouveaux investisseurs pourraient prochainement arriver au club.

Selon Sacha Tavolieri, le club liégeois avance de manière positive vers une entrée au capital de nouveaux investisseurs. Il y aurait des négociations actuellement en cours avec un groupe étranger.

Ce qui serait sur la table est une reprise partielle des actions du club. L'expert mercato précise également que la direction actuelle pourrait bien rester en poste.

Marc Wilmots pourrait donc bel et bien notamment rester directeur sportif. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges avait été nommé le 13 mai 2025 et avait avancé de grandes ambitions.

Le Standard toujours à la lutte pour les PO1

En ce qui concerne le sportif, le Standard est actuellement toujours à la lutte pour disputer les play-offs 1. Le succès 0-1 des Rouches contre Zulte Waregem leur permet de continuer à rêver.



Au classement, ils sont 7es, à une unité de La Gantoise, 6e. Les Buffalos ont cependant quant à eux le sort entre leurs mains à deux matchs de la fin de la phase classique. Ils affronteront Zulte Waregem vendredi et Dender la semaine suivante. Les Liégeois, de leur côté, affronteront l'Antwerp dimanche et Westerlo le weekend prochain.