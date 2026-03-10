Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer
Photo: © photonews
Sven Vandenbroeck a été limogé par Zulte Waregem ce lundi suite à la défaite face au Standard dimanche (0-1). Et si cela était une bonne nouvelle pour Jelle Vossen ?

Alors qu'il a été un homme fort du titre de Zulte Waregem en D1B la saison dernière, Jelle Vossen a été beaucoup laissé de côté cette saison par son entraîneur Sven Vandenbroeck.

L'avant-centre de 36 ans n'est apparu qu'à 16 reprises toutes compétitions confondues, mais a surtout un total de minutes de seulement 478. Au total, il a marqué à deux reprises et délivré un assist.

Face au Standard, il est monté au jeu en toute fin de match et a apporté beaucoup offensivement. Il a même bien failli provoquer un penalty, qui n'a finalement pas été accordé. 

Une relation tendue entre Sven Vandenbroeck et Jelle Vossen

Le capitaine de Zulte Waregem n'avait pas la meilleure des relations avec Sven Vandenbroeck. Une sorte de guerre d'égo existait entre les deux hommes. Jelle Vossen est pourtant un joueur capable de faire la différence en montant par exemple au jeu lors des 20 dernières minutes d'une rencontre.


Cette saison, il a souvent dû se contenter d'entrer en toute fin de match, à l'image de cette rentrée à une minute de la fin du temps réglementaire dimanche. La donne changera-t-elle pour le natif de Bilzen avec un nouveau coach ? Réponse très prochainement.

Zulte Waregem
Jelle Vossen

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
