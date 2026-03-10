Thorsten Fink explique pourquoi il a catégoriquement refusé de rejoindre Anderlecht

Depuis la Turquie, Thorsten Fink est revenu sur son licenciement au KRC Genk. L'Allemand, désormais actif à Samsun, s'est également exprimé pour la première fois ouvertement sur l'intérêt d'Anderlecht, qu'il a rapidement écarté.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Thorsten Fink aurait refusé une offre d’Anderlecht parce qu’il ne souhaitait prendre ses fonctions que la saison suivante. "Ce n’est pas vrai", a-t-il déclaré au micro du Belang van Limburg. "J’ai eu une bonne discussion avec Anderlecht, mais je ne voyais pas comment je pouvais y mettre en place mes idées. Le club traversait une période agitée et il n’y avait pas de plan concret."

Selon Thorsten Fink, l’instabilité au sein du club bruxellois a été une raison importante de ne pas aller plus loin : "Peu de temps après notre conversation, le directeur technique a lui aussi été licencié. Ce n’est pas une base stable pour construire quelque chose, peu importe la taille du club."

Thorsten Fink revient sur son départ de Genk

Concernant son licenciement à Genk, Thorsten Fink se montre compréhensif, mais réaliste : "Être licencié n’est jamais agréable, surtout parce que j’avais le sentiment que les choses allaient encore s’arranger. Mais je garderai toujours Genk dans mon cœur, des joueurs au conseil d’administration en passant par les supporters."

Il analyse lui-même les raisons des difficultés rencontrées à Genk : "Ce n’était pas un problème de personnes, mais de situation. Un club comme Genk doit à un moment donné laisser partir ses meilleurs joueurs. Les remplacer n’est pas toujours facile, surtout quand on joue sur trois fronts.



J’ai réussi à tourner la page. Pas de rancune. Cela a été une période très enrichissante et je ne garde que de bons souvenirs de mon passage en Flandre."