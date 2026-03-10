Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

L'ancien président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, est accusé d'avoir détourné plus d'un million d'euros.

Plus d'un million d'euros destinés au développement du football congolais auraient été détournés. Jean-Guy Blaise Mayolas, l'ancien président de la fédération, est au cœur de l'affaire.

Les enquêteurs accusent l'ancien dirigeant d'avoir utilisé ces fonds, issus de programmes d'aide de la FIFA, pour d'autres usages que ceux prévus.

Aucune amélioration

Une partie de cet argent devait servir à soutenir plusieurs projets au Congo, comme le développement du football féminin et l'amélioration de certaines infrastructures sportives.

De la prison pour Blaise Mayolas

L'enquête a également mis en cause plusieurs personnes de son entourage. Des responsables de la fédération et des proches de l'ancien président ont été impliqués dans ce dossier.



Après plusieurs mois de procédure, la justice congolaise a rendu son verdict mardi à Brazzaville. Jean-Guy Blaise Mayolas a été condamné à la prison à perpétuité, tout comme son fils Lionel.