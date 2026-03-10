Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois

Actuellement en grande forme avec le Club de Bruges, Nicolò Tresoldi attire les convoitises. Le buteur serait sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers.

L'avant-centre a planté un doublé dimanche contre Anderlecht lors du partage entre les Blauw en Zwart et les Mauves (2-2). De quoi impressionner les équipes qui les scrutent de très près.

Cette saison, le joueur a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues pour 15 buts marqués et cinq assists délivrés. Il s'est notamment illustré en Ligue des champions, où il a marqué face au FC Barcelone en phase de ligue ou encore contre l'Atlético Madrid en barrages.

Selon le journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, plusieurs grands clubs de Bundesliga ainsi que d'autres clubs européens ont déjà effectué des démarches concrètes pour un transfert l'été prochain.

Un contrat encore loin d’arriver à son terme

Le buteur brugeois recruté pour 7,5 millions d'euros par Bruges lors du dernier mercato estival est actuellement estimé à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Il devrait sans aucun doute être au cœur de rumeurs de transfert l'été prochain.



Son contrat avec les Blauw en Zwart est pourtant encore loin d'arriver à son terme. En effet, celui-ci s'étend jusqu'en juin 2029.