L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

Alors que l'USG a déjà perdu plusieurs joueurs sur blessure, la sortie de Mohammed Fuseini dimanche inquiétait.

L'Union Saint-Gilloise est en ce moment privée de nombreux attaquants : Promise David, Kevin Rodriguez et Raul Florucz sont absents. Si ces deux derniers devraient faire leur retour sous peu, la saison de David est malheureusement terminée.

Toute blessure supplémentaire est donc potentiellement un coup très dur pour l'USG. Et le week-end dernier, malgré la victoire contre le Racing Genk, on croisait donc les doigts au Parc Duden concernant Mohammed Fuseini.

Fuseini de retour face à Dender ?

L'attaquant unioniste était sorti touché dans le dernier quart d'heure. Une blessure à l'arrière de la cuisse qu'il s'était occasionnée tout seul au terme d'une course.

Bonne nouvelle, cependant, rapporte La Dernière Heure : la blessure de Fuseini ne devrait pas être trop grave. Les tests effectués par le Ghanéen n'ont pas révélé de dégâts sérieux.



L'objectif est donc que Mohammed Fuseini reprenne d'ores et déjà l'entraînement cette semaine, afin d'être disponible pour le match du weekend prochain face au FCV Dender.