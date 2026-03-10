John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

La situation du RWDM inquiète. Le club, propriété de John Textor, est cité par certaines sources comme étant proche de la faillite ; une vente pourrait se dessiner et éviter ce scénario catastrophe.

La situation financière compliquée du RWDM n'est plus un secret. Si le staff est récemment sorti du bois pour rassurer les supporters sur la motivation des joueurs, confirmée par la belle victoire des Molenbeekois ce samedi à l'Olympic Charleroi, une vente semble être la seule solution à moyen terme.

Et cette vente semble se dessiner. Selon les informations de Sacha Tavolieri, John Textor, propriétiaire du RWDM Brussels, aurait officiellement ouvert la porte à cette éventualité.

Le RWDM bientôt vendu ?

L'homme d'affaires américain aurait également soumis au fonds d'investissement Arès, qui finance le groupe Eagle, une "liste noire" d'investisseurs auxquels il ne souhaiterait pas revendre le RWDM.

Il aurait également été convenu entre Textor et Arès que le fonds d'investissement ne forcerait pas la main pour une vente, mais faciliterait la transaction si elle convenait au propriétaire du RWDM.



John Textor et l'Eagle Groupe sont arrivés au Stade Machtens en 2022. Depuis, la situation de l'homme d'affaires américain dans ses divers clubs s'est compliquée : après des conflits avec la DNCG, Textor a été forcé de quitter son poste à l'Olympique Lyonnais. Il a également quitté le board de Crystal Palace, vendant ses parts l'été dernier.