"Pour un joueur d'1,92 mètre, c'est trop peu" : Hein Vanhaezebrouck se montre critique sur Nathan De Cat

Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé sur le rôle de Nathan De Cat à Anderlecht. Selon l'ancien entraîneur, il faut encore trouver la position idéale pour le jeune milieu de terrain.

Hein Vanhaezebrouck a remarqué que Nathan De Cat, dans un rôle plus avancé, était moins impliqué dans le jeu que d’habitude, notamment lors du choc contre le Club de Bruges. "Ses statistiques n’étaient pas très bonnes. Il n’a remporté que 30 % de ses duels et aucun dans les airs. Pour un joueur d’1,92 mètre, c’est trop peu", a-t-il déclaré au micro du Nieuwsblad.

Plutôt un numéro 8 qu’un numéro 10

L’ancien entraîneur voit toutefois beaucoup de qualités chez le jeune joueur : "Il marque et fait presque tout bien avec le ballon. Sa qualité de passe était excellente, aussi parce qu’il ose souvent jouer vers l’avant." Il comprend les comparaisons avec la légende du club Jan Ceulemans, mais les juge risquées.

Selon Hein Vanhaezebrouck, le meilleur rôle de Nathan De Cat pourrait se situer un peu plus bas sur le terrain. "Je trouve un rôle de numéro huit plus intéressant. Il peut défendre, assurer les transitions et revenir en défense si l’action échoue. Il le fait avec une aisance que tous les milieux n’ont pas."

Il estime toutefois que certains aspects défensifs doivent encore être améliorés : "Contre le Club, il aurait pu faire plus défensivement. Sur l’égalisation, il se trouve dans une zone où il aurait pu être plus attentif à Raphael Onyedika qui arrive dans son dos. Le potentiel de ce garçon est énorme, mais il faut rester calme."

Hein Vanhaezebrouck ne s’attend pas à une prolongation

Une sélection avec les Diables Rouges pourrait, selon lui, faire grimper immédiatement sa valeur marchande. "S’il devient Diable Rouge, son prix augmentera tout de suite de cinq millions. Ce serait un beau cadeau du sélectionneur Rudi Garcia à Anderlecht. Garcia pourra alors aller manger quelques fois au restaurant à Anderlecht", plaisante-t-il.





Hein Vanhaezebrouck s’attend cependant à ce que l’avenir du joueur devienne bientôt un sujet de discussion. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat l’année prochaine : "Je ne pense pas qu’il va prolonger. Peut-être que le maximum pour Anderlecht serait de le vendre et d’obtenir qu’il reste encore une saison en prêt à Bruxelles."