À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

Revoilà "Coach Vahid" ! L'entraîneur bosnien, qu'on a connu du côté de Lille et du PSG, fait son retour en France.

Après trois ans d'inactivité, Vahid Halilhodzic (73 ans) reprend du service. L'ancien entraîneur du LOSC, de la Côte d'Ivoire ou encore du PSG n'avait plus occupé de poste depuis 2022 et son passage à la tête de l'équipe nationale du Maroc, de 2019 à 2022.

C'est au FC Nantes que Halilhodzic fait son retour, rapporte le quotidien français Ouest-France. Les Canaris se sont séparés de Ahmed Kantari suite à la défaite contre Angers le week-end passé ; Nantes est actuellement avant-dernier de Ligue 1, en position de relégable.

Halilhodzic peut-il sauver le FC Nantes ?

Vahid Halilhodzic a déjà dirigé le FC Nantes en 2018-2019. Un passage marqué par un drame : le décès d'Emiliano Sala, lors du mercato de janvier 2019. L'attaquant argentin avait été vendu au Cardiff FC, mais son avion s'était crashé lors du vol l'emmenant vers son nouveau club.

Si ses relations avec Waldemar Kita, propriétaire nantais, n'ont pas toujours été au beau fixe, Halilhodzic a donc décidé de venir une nouvelle fois au secours de Nantes, dont il a porté les couleurs en tant que joueur de 1981 à 1986.



Il reste désormais 9 journées au Bosnien pour sauver les Canaris.