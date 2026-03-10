Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

Le PSV Eindhoven de Noah Fernandez peut déjà être sacré champion le week-end prochain. Le suspens n'aura pas été longtemps de mise en Eredivisie.

Alors que cette saison 2025-2026 sera la dernière en Jupiler Pro League impliquant des Playoffs, certains assurent que notre football le regrettera et que l'absence de suspens pourrait devenir un problème récurrent à l'avenir. C'est le point de vue de Marc Degryse, qui parlait cependant spécifiquement de la course au top 6, passionnante jusqu'au bout cette saison.

Ces dernières saisons, la course au "titre" en phase classique a souvent été serrée entre l'Union, le Club de Bruges et Genk. Mais en Eredivisie, on regrette certainement que cette saison manque sérieusement de suspens : le PSV Eindhoven survole la compétition.

En réalité, ESPN a calculé que dès le week-end prochain, après 27 journées, le PSV pourrait déjà être sacré champion des Pays-Bas. Le leader compte actuellement 19 points d'avance sur Feyenoord, deuxième au classement.

Noah Fernandez et le PSV champion dès le week-end prochain ?

Un scénario permettrait le champagne de couler à flots à Eindhoven dès dimanche. Il faut d'abord pour cela que le PSV batte le NEC Nimègue, qui se rend au Phillips Stadion samedi. Ce n'est pas joué d'avance car le NEC est 3e au classement. Ensuite, dimanche, il faut que Feyenoord, qui reçoit l'Excelsior Rotterdam, s'incline.



L'Excelsior pourrait donc mettre mathématiquement un terme aux espoirs de son rival, Feyenoord, dans le derby de Rotterdam. Une sacrée motivation pour le 15e d'Eredivisie, qui se bat pour son maintien. Noah Fernandez, le prodige belge du PSV, fêterait alors son premier trophée avec l'équipe A.