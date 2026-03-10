Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

Hugo Broos a dévoilé sa sélection pour les matchs amicaux de la prochaine trêve internationale. Une absence est à noter : celle de Shandre Campbell, le talent sud-africain du Club de Bruges.

L'Afrique du Sud a deux matchs amicaux au programme lors de la trêve internationale à venir, tous deux face au même adversaire : le Panama. Une façon idéale de préparer la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle les hommes de Hugo Broos affronteront notamment le Mexique, pays organisateur et nation d'Amérique centrale également.

Broos a dévoilé cette semaine sa présélection pour les deux matchs amicaux face au Panama. Une liste dont est absent un certain Shandre Campbell (20 ans), ailier du Club de Bruges qui faisait bel et bien partie du groupe sud-africain à la CAN.

Shandre Campbell ira-t-il à la Coupe du Monde ?

Et selon le média sud-africain Soccerladuma, cette absence n'est pas un choix du sélectionneur belge à part entière. C'est en effet le FC Bruges qui aurait réclamé que Campbell ne soit pas repris pour ces matchs amicaux.

L'objectif est clair : permettre à Campbell de souffler durant cette brève trêve, qui a lieu entre la fin de la phase classique du championnat et les Playoffs.



Reste une question : le Club de Bruges s'est-il tiré une balle dans le pied ? En effet, une absence lors du dernier rassemblement avant la Coupe du Monde 2026 pourrait coûter sa place à Shandre Campbell lors de la compétition... ce qui priverait les Blauw & Zwart d'une belle vitrine pour leur joueur.