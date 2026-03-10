Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

La sélection de Rudi Garcia pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique sera dévoilée dans les jours à venir. Leandro Trossard en fera-t-il partie ?

On ignore encore à quel point la fédération prendra des risques à la fin du mois au moment de se rendre aux USA : alors que ce dernier camp d'entraînement avant la Coupe du Monde, et le premier sur le territoire américain, peut avoir une importance cruciale pour faire d'ultimes ajustements, de nombreux cadres sont incertains.

De Bruyne et Lukaku reviennent à peine de blessure ; Malick Fofana vient seulement de reprendre l'entraînement 5 mois après une grosse opération. Et le week-end passé, petite alerte pour Leandro Trossard, sorti sur blessure face à Mansfield en FA Cup.

Trossard déjà de retour en Champions League

Alors que Garcia souhaiterait certainement voir comment son groupe se comporte dans des conditions proches du Mondial 2026, et donc tenter de reprendre un noyau ressemblant au maximum à celui qui ira au Mondial en juin, il risque donc d'être forcé d'expérimenter.

Fort heureusement, la blessure de Leandro Trossard, à tout le moins, semble mineure. En effet, alors qu'Arsenal se rend cette semaine au Bayer Leverkusen dans le cadre des 8e de finale de la Champions League, Trossard est d'ores et déjà de retour à l'entraînement, rapporte Sky Sports.


On ignore si l'attaquant sera prêt à démarrer la rencontre, mais il devrait au moins faire partie du groupe qui fera le déplacement en Allemagne. Cette saison, Trossard compte 7 buts et 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners. 

