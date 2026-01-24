Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

En course pour la promotion vers la Challenger Pro League, la formation de D1 ACFF se renforce avec un joueur qui connait bien la maison.

La Royale Union Tubize-Braine a annoncé le retour de Jonathan Hendrickx. A la grande joie des supporters, ce dernier fait son retour au Leburton après avoir passé six mois à Rochefort.

Selon l'Avenir, l'ailier droit aurait émis le souhait de faire ses valises et de retourner du côté de Tubize. Du positif donc pour le club après un autre retour remarqué, celui de Maxime Migliore.

Jonathan Hendrickx immédiatement d'attaque

L'autre bonne nouvelle est que le joueur est déjà qualifié pour le prochain match de championnat programmé ce soir. Les Blanc et Or reçoivent les Zebra Elites au stade Leburton, à l'occasion de la 20e journée de D1 ACFF.

Deuxième à deux points du leader Mons, Tubize-Braine est toujours plus que jamais en course pour la montée.



