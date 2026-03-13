Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?
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Encore deux journées et nous saurons, le 22 mars aux alentours de 20h30, quelles équipes disputeront les Champions' Play-offs cette saison. Faisons le point sur les clubs qui y ont le plus souvent participé et sur les "petits clubs" qui y ont participé.

La lutte pour les play-offs n’a pas toujours été très linéaire. Il y a d’abord eu la saison marquée par le coronavirus, durant laquelle aucun play-off n’a été disputé. Ensuite, plusieurs saisons se sont encore jouées avec dix-huit équipes en première division, avec 34 journées de championnat et seulement quatre équipes qualifiées pour le play-off 1.

Le Club de Bruges toujours présent dans les Champions’ Play-offs

Le Club de Bruges a participé aux play-offs chaque saison et disputera cette année sa seizième participation. Anderlecht n’a manqué qu’une seule édition et sera également de la partie cette saison. Genk est, de son côté, en quête d’une douzième qualification pour les Champions’ Play-offs et complète ce podium.

La Gantoise compte neuf participations, tandis que le Standard en totalise sept, principalement dans les premières années du format. L’Antwerp, lui, a été régulièrement présent ces dernières saisons et vise une septième participation consécutive au top 6, même si cela s’annonce compliqué.

Quels "petits" clubs ont le plus souvent disputé les play-offs 1 ?

Zulte Waregem fait actuellement encore mieux que l’Union Saint-Gilloise avec cinq participations. L’Union s’est toutefois déjà qualifiée pour une cinquième apparition. Zulte Waregem reste donc le club le plus performant parmi les “petites” équipes, les autres étant encore assez loin.

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Le Sporting Lokeren, Charleroi et le KV Courtrai comptent chacun trois participations. Le KV Ostende en totalise deux, tandis que le Cercle de Bruges n’en compte qu’une (il y a deux saisons). Saint-Trond avait atteint les play-offs lors de la toute première édition en 2009-2010 et pourrait y revenir cette saison. Pour Malines, ce serait une première participation, tout comme pour Westerlo, qui pourrait également découvrir les play-offs 1.

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