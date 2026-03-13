Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

Le Club de Bruges se déplace samedi soir à Westerlo pour un match crucial. Les Brugeois veulent reprendrent la tête du championnat.

Le Club de Bruges a trois points de retard sur l'Union Saint-Gilloise et se trouve à égalité à la deuxième place avec le STVV. L'équipe veut profiter des deux prochains matchs pour essayer, si possible, de prendre la tête du classement.

Bruges au grand complet face à Westerlo

Cette semaine, Jan Ceulemans a expliqué dans la présentation du match entre ses deux anciens clubs que les Blau en Zwart ont l'obligation de viser le titre cette saison en Jupiler Pro League.

C'est au Club de Bruges de répondre présent sur la pelouse du Kuipje à Westerlo. Il n'y a pas de grandes absences dans le groupe de 23 joueurs sélectionnés, même si le jour du match quelques joueurs pourraient être écartés, comme par exemple un troisième gardien.

Pas d'absents de marque, sauf Ludovit Reis

Ludovit Reis manquera à l'appel pour ce déplacement. Il a fait parler de lui cette semaine, car il pourrait quitter le club à la fin de la saison. L'entraîneur Ivan Leko a décidé de ne pas faire appel à lui pour le moment. Pourtant, le milieu de terrain est en forme.

Le Club de Bruges a publié la liste complète des joueurs sélectionnés sur son site officiel



"Pour l'avant-dernière journée de la phase classique, les Blauw en Zwart se déplacent à Westerlo. Découvrez ci-dessous la sélection complète du coach Ivan Leko !"