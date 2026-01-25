🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

Arsenal et Manchester United ont offert un match spectaculaire à l'Emirates Stadium. Les Mancuniens se sont imposés 2-3.

Arsenal a commencé le match avec beaucoup de pression, bloquant United dans sa moitié de terrain. L'ouverture du score est tombée à la demi-heure de jeu. Timber, bien servi par Bukayo Saka, a conclu l'occasion pour ouvrir le score. United a tenté de réagir, mais Arsenal gérait son avance malgré quelques pertes de balle.

United revient au score

L'euphorie a été de courte durée pour Arsenal. Zubimendi a manqué sa passe en retrait, offrant un cadeau à Mbeumo qui a effacé Raya pour égaliser. Ce but a relancé United.

Dès le retour des vestiaires, Manchester United a repris l'avantage. Dorgu a déclenché un missile qui a percuté le dessous de la barre avant de rentrer. Malgré quatre changements d'Arsenal, United a tenu bon, bien aidé par les parades de Lammens.

L'erreur de Lammens sur l'égalisation

Sur un corner bien brossé, Lammens a mal géré sa sortie. Merino en a profité pour placer sa tête et égaliser, 2-2. Une erreur fatale du Diable Rouge, impeccable jusque-là.

L'ambiance est vite retombée à l'Emirates. Deux minutes plus tard, Cunha a profité d'un peu d'espace pour envoyer un tir dans le petit filet. Ce but a assommé Arsenal. United a fait preuve de caractère et repart de Londres avec les trois points.

