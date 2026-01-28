Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français
Photo: © photonews

Acheté 17 millions d'euros par le Club de Bruges et revendu 2 millions à l'Olympiakos, Roman Yaremchuk se rapproche de la Ligue 1 et de Lyon, où il pourrait être associé à Endrick sur le front de l'attaque.

Révélé en Belgique sous les couleurs de La Gantoise, Roman Yaremchuk avait quitté la Jupiler Pro League pour rejoindre Benfica en 2021 contre 17 millions d’euros.

Une saison plus tard, l’attaquant ukrainien signait un retour fracassant en Belgique, du côté du Club de Bruges, qui réalisait alors le plus gros transfert entrant de son histoire : 17 millions d'euros également.

Cependant, l’attaquant de l’équipe nationale ukrainienne n’a jamais justifié son statut en Venise du Nord et a dû se contenter de six buts et trois passes décisives en 32 apparitions.

Roman Yaremchuk associé à Endrick du côté de Lyon ?

Prêté à Valence, puis cédé pour seulement 2 millions d’euros à l’Olympiakos, Roman Yaremchuk doit se contenter d’un statut de super-sub cette saison et n’a disputé que 604 minutes en match officiel, pour quatre buts et une passe décisive tout de même.

Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait cependant quitter la Grèce dès cet hiver pour signer… en France. En effet, selon les informations de Sport-FM, confirmées par Sacha Tavolieri et d’autres journalistes européens, Roman Yaremchuk serait sur le point d’être prêté à Lyon, afin d’être associé à Endrick sur le front de l’attaque.

Les discussions seraient déjà avancées entre les différentes parties dans le but de trouver un accord autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat. L’envie commune serait de conclure avant la dernière journée de Ligue des Champions, prévue ce mercredi soir.

