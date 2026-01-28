Réaction "Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus
Commentaire
"Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège
Kays Ruiz s'est exprimé à notre micro après avoir fait ses débuts sous le maillot du RFC Liège lors de la victoire des Sang et Marine contre Lommel ce mardi soir (1-0).

Bien installée à Liège depuis que tu as signé ?

"Depuis que j’ai signé, je vis ici. Je me suis installé ici."

L’intégration s’est bien passée ?

"Très, très bien. J’ai de très bons coéquipiers, un très bon groupe. Ils m’ont très bien accueilli, avec des supporters très chaleureux. Je suis très content d’être venu ici et je me suis très bien adapté."

On t’a senti grandir dans le match, trouver petit à petit les automatismes. Quels sont tes sentiments pour une première ?

"Pour moi, j’ai fait un bon match. Après, je pense que je peux encore apporter plus à l’équipe, même individuellement. C’est vrai qu’au début, j’ai eu un peu de mal à entrer dans le rythme, à trouver les automatismes, mais après, ça s’est bien mis en place. J'ai retrouvé le plaisir."

Sur le plan physique, après cette première titularisation au RFC Liège, tu manquais un peu de rythme. Tu l'as ressenti ?

"Non, ça va, je ne l’ai pas ressenti. En dehors, avant de venir ici, je travaillais beaucoup. Physiquement, je me sens bien, et sur le terrain aussi. Il faut toujours garder la condition."

Comment tu vois ce challenge d'évoluer en D1B avec le RFC Liège ? 

"Oui, je le prends de la bonne manière. C’est un beau challenge pour moi, un très bon projet que le RFC Liège m’a proposé. Et pourquoi pas viser une montée en D1 via les playoffs ? On va tout faire pour gagner les matchs et y arriver."

Quelle est ton impression sur la prestation de l’équipe ? Tu avais joué contre Liège, maintenant tu joues avec l'équipe. Qu’en penses-tu ?

"On a de très bons joueurs, des joueurs qui jouent au foot, qui essayent de combiner. C’est un très bon groupe."

Ça te plairait de jouer avec Kylian Hazard, tous les deux titulaires ?

"Oui, c’est avec des joueurs comme ça qu’on veut jouer, avec des joueurs de qualité, des joueurs qui comprennent le football. Mais dans cette équipe, tout le monde comprend le jeu et chacun a des qualités. On met tout ça ensemble pour gagner les matchs."

Un message pour les supporters ?

"Qu’ils ne s’inquiètent pas, je vais tout donner pour le club. Qu’ils continuent à être là, présents derrière nous, à nous encourager. On va essayer de gagner le plus de matchs possible pour eux."

