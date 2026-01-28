Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

Jérémy Doku est inarrêtable balle au pied. La seule façon de stopper le Diable Rouge est bien souvent de faire faute, et cela implique des tacles parfois dangereux.

Ciblé par de nombreux tacles fort dangereux ces dernières semaines, Jérémy Doku a évoqué le sujet en conférence de presse. S'il s'est montré beau joueur vis-à-vis de ses adversaires, acceptant que son style de jeu implique des interventions parfois limite, il regrette d'être parfois vu comme un "simulateur".

"Quand je tombe, je ne simule pas. Ces deux tacles (contre Manchester United et Wolverhampton, nda) étaient très douloureux. J'ai continué à jouer par après mais ça fait mal. Je crois que vous connaissez mon opinion sur le sujet", déclare Doku.

Jérémy Doku veut éviter les blessures

"Si je tombe, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, je ne simule jamais. C'est ça qui m'énerve. Après, c'est à l'arbitre de décider si c'est jaune ou rouge", estime-t-il. "Mais un tacle de ce genre, ça m'arrive au moins une fois par match".

En début de carrière, Jérémy Doku était assez fréquemment blessé, une tendance qui s'est dissipée depuis sa signature à Manchester City. "Tant que je ne me blesse pas, je prends ces fautes comme un compliment, ça veut dire qu'ils ne parviennent pas à me prendre le ballon sans en faire", sourit-il.



Eviter les blessures, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Manchester City veut rester dans le top 8. "Ce sont des matchs en moins. Ca nous aiderait beaucoup car moins de matchs signifie plus de repos et donc moins de risques de blessure", conclut le Diable Rouge.