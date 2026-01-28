Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

Les blessures à répétition de Roméo Lavia ont pu faire naître des doutes au sujet de son avenir à Chelsea. Mais son nouvel entraîneur Liam Rosenior compte bel et bien sur lui.

Roméo Lavia vit une nouvelle saison difficile à Chelsea. Le talenteux Diable Rouge n'est apparu qu'à 7 reprises cette saison toutes compétitions confondues, et son dernier match date du 1er novembre dernier. Depuis, après une entorse, Lavia a fait son retour à l'entraînement.

À son arrivée à Chelsea, Liam Rosenior avait été clair : il compte bel et bien sur Lavia, dont les blessures à répétition commencent à semer le doute concernant son avenir chez les Blues. En conférence de presse cette semaine, l'Anglais a insisté.

Rosenior a hâte de travailler avec Lavia

"Roméo est incroyable, il a le potentiel pour être un milieu de terrain de classe mondiale", affirme Rosenior dans des propos relayés par Fabrizio Romano, entre autres. "Son histoire récente n'a pas été celle qu'il espérait".

Le coach de Chelsea reconnaît qu'il va désormais devoir gérer au mieux le retour sur les terrains de Roméo Lavia, afin d'éviter une énième rechute. "Nous devons nous assurer qu'il soit totalement fit. Il a encore quelques étapes à franchir avant de s'entraîner à fond", déclare Rosenior.



"Mais j'ai très hâte de travailler avec lui", conclut l'ancien entraîneur de Strasbourg, arrivé à Chelsea au début du mois de janvier.