Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Intégré cette saison à l'équipe A de l'Ajax, Rayane Bounida monte clairement en puissance avec les Amstellodamois. Les statistiques parlent d'elles-mêmes pour le jeune talent belgo-marocain de 19 ans.

Après avoir surtout évolué avec l'équipe de jeunes de l'Ajax la saison dernière, le natif de Vilvoorde a été lancé dans le grand bain cette saison en intégrant pleinement le groupe de l'Ajax. Si, en début de saison, il avait peu de temps de jeu et restait beaucoup sur le banc, désormais le joueur belge commence à enchaîner les minutes et à montrer ce dont il est capable.

Il vient même d'enchaîner deux titularisations de suite avec l'Ajax. Face aux Go Ahead Eagles (2-2) et contre le FC Volendam (2-0), son coach Fred Grim lui a accordé toute sa confiance. Ce qu'a parfaitement rendu le jeune talent puisqu'il a été passeur décisif à deux reprises lors de la victoire de l'Ajax dans le dernier match.

Un peu plus de dix jours auparavant, il s'était montré également décisif en délivrant un assist lors de la victoire de son équipe 2-3 contre Telstar. Le joueur belge monte petit à petit en puissance et espère désormais trouver le chemin des filets en championnat.

Un match de Coupe pour soigner ses statistiques

En Coupe des Pays-Bas, il l'a déjà trouvé puisque le 17 décembre dernier, lors du succès 2-7 de l'Ajax contre l'Excelsior Maassluis (D3 néerlandaise), il a planté une rose et délivré quatre passes décisives. Lors de cette rencontre, un autre jeune Belge, Jorthy Mokio, avait également été au rendez-vous en plantant deux buts et en délivrant une passe décisive.

Sans compter les matchs qu'il a disputés avec l'équipe de jeunes de l'Ajax, Rayane Bounida a pris part à un total de 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison (dix d'Eredivisie, trois de Ligue des champions et deux de Coupe des Pays-Bas). Au total, il s'est montré décisif à huit reprises (dont cinq fois en Coupe). Il a délivré sept assists et a planté un but. Des statistiques qui témoignent d'une évolution du joueur dont beaucoup de choses sont attendues dans les prochaines années.





Rayane Bounida en voie de représenter le Maroc ?

Il reste aussi la question de son avenir en sélection. Le joueur belge a pour le moment évolué avec les équipes de jeunes de la Belgique, mais il pourrait bien choisir de représenter le Maroc. Comme nous l’avons déjà expliqué à plusieurs reprises, l’entourage d’autres joueurs belgo-marocains ayant récemment choisi le Maroc nous confirmait avec insistance qu'il pencherait pour le Maroc.



Une tendance confirmée ce mardi par Sacha Tavolieri, qui indique que Rayane Bounida se rapprocherait toujours un peu plus d’une option marocaine. Un véritable coup dur pour la Belgique si cela s’avère vrai. Elle pourrait perdre l’un de ses plus grands espoirs de ces dernières années.