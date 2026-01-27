Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

La fédération belge a fait des binationaux l'un de ses chevaux de bataille depuis l'arrivée aux commandes de Vincent Mannaert. Mais sauf grosse surprise, elle devrait voir filer un autre talent.

Par le passé, l'Union Belge n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour convaincre ses binationaux de choisir les Diables Rouges. C'était le constat que faisait Vincent Mannaert à son arrivée en tant que directeur sportif : les départs de joueurs comme Bilal El Khannouss, Noah Sadiki ou encore Chemsdine Talbi ou Ilay Camara auraient probablement pu être évités avec un suivi plus spécifique.

La fédération met donc les bouchées doubles, et a récemment pu convaincre Diego Moreira, qu'on pensait déjà décidé en faveur du Portugal, de faire volte-face. Malheureusement, il était trop tard pour persuader Konstantinos Karetsas.

Concernant Rayane Bounida (19 ans), on ne peut pas dire que la RBFA ait grand chose à se reprocher. Alors que le jeune talent formé à Neerpede était en retard sur le plan physique, il n'a jamais été lâché par la fédération, a toujours été rappelé, voire surclassé.

Bounida est proche d'un choix en faveur du Maroc

Bounida était même fait capitaine des U19, puis rappelé l'année passée avec les U21. Mais tout cela risque bien d'avoir été fait en vain. Car en coulisses, voilà longtemps qu'il se murmure que le choix du jeune belgo-marocain était fait... en faveur des Lions de l'Atlas.

Nous l'avions déjà écrit à plusieurs reprises, car plusieurs sources concordantes, notamment dans l'entourage d'autres joueurs belgo-marocains ayant récemment fait leur choix en faveur du Maroc, nous le glissaient avec assurance. Sur les réseaux sociaux aussi, Bounida ne cachait pas son attachement au pays de ses parents.





Ces informations semblent désormais se préciser : c'est désormais Sacha Tavolieri qui confirme que Rayane Bounida serait toujours un peu plus proche d'opter pour le Maroc. La fédération marocaine pourrait rapidement agir en ce sens. Sera-t-il appelé dès le mois de mars ? C'est une possibilité, au vu de ses très belles prestations récentes en équipe A avec l'Ajax.