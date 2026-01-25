🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
L'Ajax Amsterdam a battu Volendam ce samedi en championnat sur le score de 2-0. Un match sur lequel Rayane Bounida a imprimé sa marque puisqu'il est à l'assist sur les deux buts.
La ligne d'attaque de l'Ajax Amsterdam avait une teinte belge puisque Fred Grim avait décidé d'aligner Mika Godts à gauche et Rayane Bounida à droite ce samedi pour la réception du FC Volendam. Un choix payant puisque avant même le quart d'heure, Bounida délivrait son premier assist.
Le jeune belgo-marocain envoyait ainsi un corner parfaitement donné sur la tête de Youri Baas, qui n'avait plus qu'à conclure.
Le meilleur match de Rayane Bounida
L'Ajax continuera ensuite à dominer son adversaire, 15e au classement en Eredivisie, et finira par faire le break avant même la mi-temps. Une nouvelle fois, Rayane Bounida sera à l'assist : un très beau centre au second poteau... et encore Baas - pourtant défenseur central - à la reprise.
Le match a ensuite ralenti après la pause mais le match de Bounida lui a valu une belle ovation à sa sortie, dix minutes avant la fin du match. C'est jusqu'ici le match référence de l'ancienne pépite de Neerpede, qui compte 11 matchs d'Eredivisie cette saison pour désormais 3 assists.
On se rappelle cependant qu'en Coupe des Pays-Bas, Rayane Bounida avait fait encore mieux, délivrant... quatre passes décisives contre l'Excelsior Maasluis lors d'une victoire 1-7 de l'Ajax Amsterdam.
𝗛𝗲𝘁𝘇𝗲𝗹𝗳𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁— ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2026
13' ⚽️ Youri Baas 🅰️ Rayane Bounida
37' ⚽️ Youri Baas 🅰️ Rayane Bounida#ajavol pic.twitter.com/wB22AHWAJl
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot