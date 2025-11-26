Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis
Photo: © photonews

Rayane Bounida a disputé 74 minutes de bonne facture en Champions League ce mardi avec l'Ajax Amsterdam. Une performance qui laisse augurer du meilleur... mais on doute que la Belgique en profite.

Le petit sourire terriblement arrogant de Rayane Bounida (19 ans) après la rencontre est aussi d'une honnêteté totale : oui, le jeune milieu créatif de l'Ajax pense "avoir convaincu qu'il méritait d'être titulaire" durant les 74 minutes de (très) bonne facture disputées en Champions League contre Benfica.

Certains esprits chagrins trouveront bien sûr un peu déplacé que Bounida rayonne à ce point après que son équipe ait été encore une fois battue sur la scène européenne. Cinq défaites en cinq matchs, 16 buts encaissés, un seul marqué : l'Ajax est ridicule en Ligue des Champions cette saison. 

En championnat, ça se passe un peu mieux, mais l'Ajax reste 6e du championnat, et n'a plus gagné depuis un mois jour pour jour. Si la situation n'est pas aussi grave que lors de la saison 2023-2024, durant laquelle on avait brièvement parlé de relégation potentielle, ce n'est pas l'idéal pour qu'un jeune comme Bounida se développe.

L'insouciance de Bounida peut faire du bien à l'Ajax

Mais c'est justement cette arrogance très ajacide - et typique également de l'ADN anderlechtois : Bounida était LA pépite de Neerpede jusqu'à son départ en 2022 - qui peut aider Rayane Bounida à faire fi de ce contexte compliqué, et s'épanouir malgré tout. 

Lire aussi… Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Fred Grim, l'entraîneur intérimaire de l'Ajax (John Heitinga a été viré début novembre), ne dit rien d'autre : "La jeunesse est l'ADN de l'Ajax. Rayane est un garçon qui ne se prend pas la tête et qui est naturellement très à l'aise, nous avons besoin de ça", estime-t-il. "Il a mis son empreinte sur le match, a amené de très bonnes choses".

 Son coach est donc convaincu, tout comme l'ex-icône amstellodamoise Wesley Sneijder. Reste à voir si le Belge enchaînera et sera titularisé en Eredivisie ; le contraire serait assez surprenant. Reste aussi à éviter la trajectoire d'un Jorthy Mokio, dont on ne parle plus vraiment à l'Ajax alors qu'il était présenté comme le next big thing et était même repris par Rudi Garcia dans la foulée. 

Et les Diables Rouges ? 

Et justement, qu'en est-il de la sélection nationale ? Autant le dire clairement : il y a peu de raisons d'être optimiste. S'il a récemment été repris par les Espoirs de Gil Swerts (un signe qui n'a jamais voulu dire grand chose), Bounida a toujours montré son attachement pour le Maroc sur ses réseaux et de nombreuses sources plus ou moins proches du joueur abondent dans ce sens : son choix en équipe A sera en faveur des Lions de l'Atlas. 

Au vu de la concurrence à son poste, il y a d'ailleurs très peu de chances que Garcia appelle Rayane Bounida afin de "verrouiller" son futur international - tactique pour laquelle avait opté Marc Wilmots avec Zakaria Bakkali, entre autres... et on connaît la suite. Avant les matchs de mars, le Maroc, de son côté, disputera la CAN... et on ne serait pas surpris que ce soit avec Rayane Bounida. 

