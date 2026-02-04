Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire
Photo: © photonews
Alors que le mercato est terminé en Belgique depuis le 2 février, l'Union Saint-Gilloise aurait refusé une offre de Beşiktaş pour son portier titulaire, Kjell Scherpen. Le Néerlandais avait déjà été courtisé par Wolverhampton plus tôt cet hiver.

Si le mercato hivernal a fermé ses portes dans la plupart des pays européens, comme en Belgique et dans les championnats du top 5, ce n’est pas encore le cas en Turquie et en Grèce, où les clubs ont jusqu’au 6 février pour recruter.

Les grands clubs turcs, notamment, se montrent donc encore très actifs sur le marché des transferts, à l’image de Fenerbahçe, qui vient de recruter le champion du monde français N’Golo Kanté.

C’est aussi le cas de Beşiktaş, qui va recruter l'attaquant de Genk Hyeon-gyu Oh, est aussi à la recherche d’un gardien de but dans les dernières heures du mercato et aurait ciblé Kjell Scherpen, portier titulaire de l’Union Saint-Gilloise.

L'Union repousse Besiktas pour Kjell Scherpen

Plus tôt durant ce mercato, le Néerlandais de 26 ans avait déjà suscité l’intérêt de Wolverhampton, mais l’Union n’avait pas souhaité le laisser partir avant la fin de la saison.


Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, le club de Beşiktaş se serait heurté à la même réponse. Encore sous contrat jusqu'en 2028, Kjell Scherpen n’est pas à vendre et terminera d’abord la saison au Parc Duden avant de, peut-être, s’envoler vers d’autres cieux.

