"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

L'information est officielle : Hyeon-Gyu Oh quitte le Racing Genk pour rejoindre Beşiktaş. Un transfert estimé à 15 millions d'euros !

Si le mercato hivernal est terminé en Belgique et dans les championnats du top 5, ce n’est pas encore le cas de tous les pays européens. En Turquie et en Grèce, notamment, les clubs ont jusqu’au 6 février pour réaliser leurs emplettes.

C’est notamment ce qu’a fait Fenerbahçe en annonçant l’arrivée de N’Golo Kanté, de retour d’Arabie Saoudite. Mais tous les gros clubs turcs s’activent dans les dernières heures du mercato.

Galatasaray, notamment, a voulu s’offrir Arthur Vermeeren avant de revenir sur sa décision, tandis que Beşiktaş s’est positionné sur Kjell Scherpen, le portier de l’Union, ainsi que sur Hyeon-Gyu Oh.

Oh-fficiel, il rejoint Besiktas

Arrivé à l’été 2024 en provenance du Celtic Glasgow et déjà proche d’un départ l’été dernier, l’attaquant sud-coréen a cette fois fait l’objet d’une offre impossible à refuser pour le Racing Genk, d’une valeur de 15 millions d’euros.

Une proposition logiquement acceptée par les dirigeants limbourgeois, qui ont laissé partir Oh en début de semaine pour les tests médicaux d’usage avant qu’il ne signe son contrat. L’information est officielle depuis ce mercredi soir : Hyeon-Gyu Oh est un nouveau joueur de Beşiktaş !



