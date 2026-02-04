Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

Dans les dernières heures du mercato, l'Olympic Charleroi a annoncé l'arrivée en prêt, avec option d'achat, de Michael Omosanya, attaquant international luxembourgeois. Une recrue intéressante dans sa quête de maintien en Challenger Pro League.

Interdit de recrutement dans un premier temps, l’Olympic Charleroi a dû attendre la deuxième partie du mercato pour se renforcer, et l’a fait avec l’arrivée de nombreux joueurs libres.

L’ancien de l’académie anderlechtoise et de Mouscron, Nathan De Medina, a notamment signé chez les Dogues, au même titre que l’ancien du Standard Mike Bettinger et le jeune attaquant Jay-David Mbalanda, prêté par Saint-Trond.

Mais dans les dernières heures du mercato, l’Olympic a annoncé l’arrivée d’une autre recrue : Michael Omosanya, international luxembourgeois (26 ans, 4 sélections).

Un international luxembourgeois à l'Olympic

Passé par le championnat luxembourgeois, l’Eintracht Trier en quatrième division allemande, ainsi que par l’US Thionville en National 2 (D4) et en National 3 (D5) français, Michael Omosanya est un joueur rapide et performant en un contre un, capable également de jouer de la tête et dos au but.

Il arrive de la Jeunesse Esch, au Luxembourg, qui le prête jusqu’en fin de saison avec une option d’achat. La valeur de cette dernière n’est pas connue, mais Michael Omosanya est estimé à 75 000 € sur le site de référence Transfermarkt.



