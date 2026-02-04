Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dans les dernières heures du mercato, l'Olympic Charleroi a annoncé l'arrivée en prêt, avec option d'achat, de Michael Omosanya, attaquant international luxembourgeois. Une recrue intéressante dans sa quête de maintien en Challenger Pro League.

Interdit de recrutement dans un premier temps, l’Olympic Charleroi a dû attendre la deuxième partie du mercato pour se renforcer, et l’a fait avec l’arrivée de nombreux joueurs libres.

L’ancien de l’académie anderlechtoise et de Mouscron, Nathan De Medina, a notamment signé chez les Dogues, au même titre que l’ancien du Standard Mike Bettinger et le jeune attaquant Jay-David Mbalanda, prêté par Saint-Trond.

Mais dans les dernières heures du mercato, l’Olympic a annoncé l’arrivée d’une autre recrue : Michael Omosanya, international luxembourgeois (26 ans, 4 sélections).

Un international luxembourgeois à l'Olympic

Passé par le championnat luxembourgeois, l’Eintracht Trier en quatrième division allemande, ainsi que par l’US Thionville en National 2 (D4) et en National 3 (D5) français, Michael Omosanya est un joueur rapide et performant en un contre un, capable également de jouer de la tête et dos au but.

Il arrive de la Jeunesse Esch, au Luxembourg, qui le prête jusqu’en fin de saison avec une option d’achat. La valeur de cette dernière n’est pas connue, mais Michael Omosanya est estimé à 75 000 € sur le site de référence Transfermarkt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
Jeunesse Esch
Michael Omosanya

Plus de news

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Omosanya - Scherpen - Soumah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Omosanya - Scherpen - Soumah

20:00
"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

20:20
Les Zèbres font le jeu ! Suivez Charleroi - Union en Direct Commenté Live

Les Zèbres font le jeu ! Suivez Charleroi - Union en Direct Commenté

19:55
Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

19:30
Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

18:40
Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

19:00
Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

18:20
🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

18:00
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

17:00
Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

15:51
Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

16:40
Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

16:20
"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

15:30
Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

15:00
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
1
"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

14:20
2
OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

14:00
Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

13:30
OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

12:53
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

12:40
Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ? Analyse

Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

11:40
"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

11:20
L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

11:00
"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

10:30
1
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00
Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

09:30
Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

09:00
Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
1
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
1
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 06/02 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 06/02 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved