Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Amir Murillo est sur une voie de garage à l'OM. L'ancien latéral du RSC Anderlecht a été critiqué et écarté par Roberto De Zerbi.

Amir Murillo (29 ans) ne devrait plus reporter le maillot de l'Olympique de Marseille. Arrivé en 2023 sur la Canebière, le latéral panaméen était un titulaire régulier cette saison avec 16 matchs de championnat (pour 2 buts et 2 assists), mais Roberto De Zerbi n'est plus convaincu de ses qualités.

L'entraîneur de l'OM l'aurait en effet, selon la presse française, écarté du noyau A de l'OM en raison d'erreurs défensives à répétition. Une mise à l'écart tombée dans la foulée du match perdu à Bruges (3-0) et alors que la tension s'installe à Marseille.

Murillo vers la Turquie ou la MLS ?

Résultat : Murillo, pourtant assez apprécié des supporters, est bel et bien sur le départ et cherche une solution de dernière minute pour la suite de la saison, rapporte La Provence. Pas évident, car la majorité des pays ont fermé leur mercato.

L'ancien défenseur du RSC Anderlecht pourrait encore rebondir, par exemple, en Turquie dont la fenêtre de transferts se ferme cette semaine. La Provence évoque des négociations en cours avec le Besiktas. La MLS, où Amir Murillo a percé sous les couleurs des NY Red Bulls, est également une option jusqu'à la fin du mois de mars.

Depuis son arrivée en 2023, Amir Murillo a disputé 82 matchs pour l'OM, inscrivant 6 buts et délivrant 9 passes décisives. Il s'était imposé comme un joueur très apprécié du public.