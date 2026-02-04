Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Intégré au groupe professionnel du Standard en octobre, Steeven Assengue n'est monté au jeu qu'à trois reprises et n'a plus joué depuis fin novembre avec le SL16 FC. Une gestion surprenante pour ce jeune joueur, qui aurait pourtant grandement besoin de temps de jeu.

En octobre dernier, le Standard annonçait l'intronisation de Steeven Assengue dans le noyau A. "Suite à ses performances avec nos U23 lors des entraînements et des matches, notre latéral droit de 20 ans, formé au club depuis 2014, rejoint aujourd’hui le noyau de notre équipe première", écrivait alors le club dans un communiqué.

Sur le banc moins de deux semaines plus tard lors de la victoire contre l’Antwerp, jouée en deux temps, Assengue n’a depuis eu droit qu’à… trois montées au jeu, pour un total de 50 minutes : 15 à Saint-Trond, 25 à domicile contre Saint-Trond, et 10 contre Charleroi. Trois moments où le Standard était mené et où Vincent Euvrard a tenté d’apporter de la vivacité sur le couloir droit.

Cela n’a cependant pas été concluant, et Steeven Assengue, qui n’était pas dans le groupe pour la réception de La Gantoise, était à nouveau présent pour celle du Sporting d’Anderlecht. Sans montée au jeu, puisque le Standard a rapidement dominé la rencontre.

Steeven Assengue a intégré le noyau A du Standard… mais ne joue plus nulle part

À l’heure actuelle, le joueur de 20 ans se voit attribuer le statut de joueur explosif que l’on fait entrer en fin de match pour tenter de créer le décalage. Cela reste très peu pour un jeune joueur, dont Vincent Euvrard espère probablement un miracle technique dans les dernières minutes, qui n’est pas encore arrivé.

Pendant ce temps, Steeven Assengue ne joue plus non plus avec le SL16 FC en D1 ACFF, puisque l’équipe U23 du Standard joue souvent soit avant, soit le même jour que l’équipe première. Il n’a donc plus été titulaire dans une rencontre de football depuis le 22 novembre.



Une gestion surprenante pour un jeune joueur qui risque d’être encore plus barré par le retour de Marlon Fossey, tandis que le SL16 FC aurait bien eu besoin de lui ces dernières semaines pour prendre des points cruciaux en D1 ACFF. Peut-être pourra-t-il jouer sa carte lors des play-downs qui attendent les U23 du Standard, avant de véritablement devenir un membre à part entière de l’équipe première la saison prochaine ?