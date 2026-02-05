Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !
Le RAEC Mons a annoncé l'arrivée au sein de son organigramme d'une tête bien connue de notre football. Alex Hayes, ancien directeur sportif de l'Union et ex-CEO de Virton, arrive au Tondreau.

Alex Hayes est le nouveau CEO du RAEC Mons. C'est le club hennuyer qui a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur ses canaux officiels. L'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise, qui avait notamment aidé le club bruxellois à se restructurer lors de son parcours héroïque vers la D1A, était directeur exécutif de l'Excelsior Virton depuis 2019.

Le communiqué du RAEC Mons 

"Le RAEC Mons est heureux d’annoncer l’arrivée d’Alex Hayes au poste de CEO.

Actif depuis de nombreuses années dans le football européen, Alex Hayes a occupé des fonctions dirigeantes à Lorient, à l’Union Saint-Gilloise et à Virton

En Belgique, son passage à l’Union a été marqué par un important travail de structuration, au niveau sportif et opérationnel, posant les bases de l’ascension que le club connaît aujourd’hui.

Alex Hayes gérera la direction générale du club et reprendra le rôle exécutif de Charlie Methven (Ex-CEO) et de Simon Van Kerckhoven (Ex-Directeur Général).

"Avec Peter Gould, actionnaire majoritaire, qui souhaite s’impliquer encore davantage, mon implication de tous les instants dans le projet et l’arrivée d’Alex Hayes pour apporter toute son expérience, la fusée est en marche. Et Alex en est le dernier maillon essentiel", explique Bernard Courcelles, Président du RAEC Mons. 

L'organigramme est clair : Peter Gould et Bernard Courcelles composeront le Board exécutif. 

Alex Hayes sera le lien direct et gestionnaire des équipes. Hubert Ewbank est Président d'honneur.

Mons

