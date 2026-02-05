Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

En place à Louvain depuis 2024, Gyorgy Csepregi aurait pu signer avec le City Football Group cet hiver et atterrir à Palerme ou à New York City. Le Hongrois de 49 ans a cependant décidé de décliner l'offre.

Arrivé en provenance du Beerschot, où il a d’abord été directeur du recrutement avant de devenir directeur technique, Gyorgy Csepregi est le directeur sportif d’Oud-Heverlee Louvain depuis juin 2024.

Après quatre mercatos, le Hongrois n’a pas encore rencontré le succès chez les Louvanistes, qui luttent cette saison encore pour éviter les play-downs et occupent toujours la 14e place, sept journées avant la fin de la phase classique.

Cela ne l’a cependant pas empêché d’être courtisé cet hiver. Selon Het Nieuwsblad, Gyorgy Csepregi aurait en effet pu rejoindre… le City Football Group.

Gyorgy Csepregi (OHL) a refusé le City Football Group

Pas pour Manchester City, évidemment, mais plutôt Palerme ou le New York City FC, deux autres clubs détenus par le City Football Group. Csepregi aurait cependant décidé de décliner l’offre.

Il est en effet toujours sous contrat à Den Dreef jusqu’en 2027, où il se sent bien et garde l’ambition de titiller les candidats au top 6 à moyen terme. Toujours selon Het Nieuwsblad, le club louvaniste serait d’ailleurs en contact avec l’ancien avant-centre Kevin Vandenbergh, présent dans les tribunes ces dernières semaines, pour qu’il devienne le nouvel entraîneur des attaquants.



