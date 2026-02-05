"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Pro League, avec le soutien du ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures Bernard Quintin, souhaite lancer un projet pilote pour un usage encadré des engins pyrotechniques en Belgique. Un projet auquel la Fondation des Brûlés s'oppose clairement.

La Pro League a annoncé aujourd’hui, avec le soutien du ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures Bernard Quintin, le lancement d’un projet pilote pour l’utilisation sûre et contrôlée des engins pyrotechniques dans les stades de football.

Dans un communiqué officiel publié sur le site de la Pro League, le ministre Bernard Quintin s’est exprimé : "Malgré les inspections menées par les clubs, nous constatons encore beaucoup trop d’utilisation illégale d’engins pyrotechniques. Cela se produit souvent dans des tribunes bondées, ce qui représente un réel danger pour la sécurité des supporters et entraîne une augmentation du nombre de blessures chaque saison."

"Les sanctions pour cet usage illégal seront donc renforcées dans le cadre de la réforme du droit du football que je prépare. Mais l’intention n’est pas de transformer nos stades en monastères. Le football doit rester une fête", a-t-il assuré, avant de donner quelques détails sur le projet pilote en préparation.

Vers une utilisation encadrée des engins pyrotechniques en Belgique

"C’est pourquoi nous allons lancer un projet pilote avec la Pro League, où l’utilisation de feux d’artifice sera supervisée par les services de sécurité. De cette façon, les supporters pourront continuer à créer une ambiance formidable, en toute sécurité et en toute légalité."

Lire aussi… En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede
Une nouvelle à laquelle s’est totalement opposée la Fondation des Brûlés, qui organise des soins aux victimes de brûlures. Via son porte-parole, elle s’est exprimée dans les colonnes de Het Laatste Nieuws : "C’est une décision étrange et incompréhensible. Je trouve également cynique que les clubs veuillent maintenant identifier les supporters 'responsables de feux d’artifice'. Ce ne seront pas de bons pères de famille, mais plutôt des personnes impliquées dans des pratiques illégales depuis des années", a déclaré la Fondation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

07:20
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

09:30
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29
🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

22:45
Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

22:15
Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

21:00
"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

20:20
Le KV Malines prolonge un titulaire important

Le KV Malines prolonge un titulaire important

08:34
Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

19:00
Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

09:00
Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union Analyse

Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

00:08
1
Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

07:00
Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

16:20
"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

22:00
Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

19:30
Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

15:00
Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

20:40
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

22:15
Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

21:40
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

20:00
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
1
Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

18:40
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

04/02
Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

18:20
🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved