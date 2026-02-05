"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

La Pro League, avec le soutien du ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures Bernard Quintin, souhaite lancer un projet pilote pour un usage encadré des engins pyrotechniques en Belgique. Un projet auquel la Fondation des Brûlés s'oppose clairement.

La Pro League a annoncé aujourd’hui, avec le soutien du ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures Bernard Quintin, le lancement d’un projet pilote pour l’utilisation sûre et contrôlée des engins pyrotechniques dans les stades de football.

Dans un communiqué officiel publié sur le site de la Pro League, le ministre Bernard Quintin s’est exprimé : "Malgré les inspections menées par les clubs, nous constatons encore beaucoup trop d’utilisation illégale d’engins pyrotechniques. Cela se produit souvent dans des tribunes bondées, ce qui représente un réel danger pour la sécurité des supporters et entraîne une augmentation du nombre de blessures chaque saison."

"Les sanctions pour cet usage illégal seront donc renforcées dans le cadre de la réforme du droit du football que je prépare. Mais l’intention n’est pas de transformer nos stades en monastères. Le football doit rester une fête", a-t-il assuré, avant de donner quelques détails sur le projet pilote en préparation.

Vers une utilisation encadrée des engins pyrotechniques en Belgique

"C’est pourquoi nous allons lancer un projet pilote avec la Pro League, où l’utilisation de feux d’artifice sera supervisée par les services de sécurité. De cette façon, les supporters pourront continuer à créer une ambiance formidable, en toute sécurité et en toute légalité."

Lire aussi… En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede›

Une nouvelle à laquelle s’est totalement opposée la Fondation des Brûlés, qui organise des soins aux victimes de brûlures. Via son porte-parole, elle s’est exprimée dans les colonnes de Het Laatste Nieuws : "C’est une décision étrange et incompréhensible. Je trouve également cynique que les clubs veuillent maintenant identifier les supporters 'responsables de feux d’artifice'. Ce ne seront pas de bons pères de famille, mais plutôt des personnes impliquées dans des pratiques illégales depuis des années", a déclaré la Fondation.