La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

Les supporters pourraient bientôt à nouveau utiliser légalement de la pyrotechnie dans les stades belges. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a donné le feu vert pour un projet pilote en collaboration avec la Pro League.

L'initiative a pour but de permettre la pyrotechnie de manière contrôlée et sûre. Les supporters pourraient ainsi contribuer à l'ambiance dans la légalité via des feux d'artifice et de bengale, au contraire de ce que prévoit la législation actuelle. "Le football doit rester une fête", déclare le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin dans De Standaard.

Les clubs qui souhaitent participer à ce projet peuvent déposer une demande. Un groupe de supporters désigné suivrait alors d'abord une formation auprès des pompiers et, par la suite, pourrait utiliser des feux d'artifice lors de créneaux spécifiques dans des sections désignées.

La Pro League veut lancer les tests dès cette saison et les évaluer par la suite. " Nous examinerons si l'usage encadré de la pyrotechnie peut un jour faire durablement partie d'une expérience de stade sûre", déclare le CE de la Pro League Lorin Parys.

Tous les clubs ne sont pas enthousiastes. Le Standard et Charleroi montrent de l'intérêt, tandis que les clubs flamands et bruxellois réagissent pour l'instant avec prudence.

La Fondation des Brûlés est très critique vis-à-vis de ce projet et envisage même des poursuites judiciaires. Selon l'organisation, les feux d'artifice et la pyrotechnie illégaux ne disparaîtront pas et l'initiative pourrait même entraîner des risques supplémentaires.