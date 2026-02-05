Le KV Malines prolonge un titulaire important

Nacho Miras a prolongé son contrat au KV Malines. Le gardien de but espagnol est désormais lié jusqu'en 2029 avec les Sang & Or.

Cette saison 2025-2026 est probablement l'une des plus faibles depuis longtemps en Jupiler Pro League dans un secteur : celui des gardiens de but. Mais s'il en est bien un qui tire son épingle du jeu, c'est Nacho Miras, le portier du KV Malines.

Le portier espagnol est arrivé en Belgique en 2022, signant au SK Deinze. Suite à la faillite du club, il rejoignait le KV Malines en janvier 2025, et s'imposait rapidement comme un titulaire important.

Nacho Miras prolonge à Malines

Miras est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat de Belgique, ce qui lui a valu de l'intérêt cet hiver. Le RSC Anderlecht, à la recherche d'un nouveau portier, avait notamment pris ses renseignements.

Mais Nacho Miras restera finalement Derrière les Casernes. Le KV Malines a annoncé la prolongation de son gardien de but de 28 ans, qui a signé un nouveau bail le liant aux Sang & Or jusqu'en 2029.



"Chaque semaine, il nous amène de belles parades et une bonne dose de confiance entre les perches. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues et le Malinwa récompensé cette confiance par un contrat longue durée", se réjouit le KV sur son site officiel.