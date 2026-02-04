Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Photo: © photonews

Théo Leoni a été le grand artisan de la qualification du Stade de Reims face au Mans ce mardi. Karel Geraerts a encore été très positif à son égard.

Théo Leoni s'est encore montré à son avantage ce mardi en Coupe de France, qualifiant le Stade de Reims presque à lui tout seul avec deux buts contre Le Mans lors de la victoire (3-0) des Champenois en 8e de finale. 

Avec quatre passes décisives en Ligue 2 et désormais un doublé en Coupe, Leoni s'est imposé comme l'un des métronomes du milieu de terrain de Reims depuis son arrivée en provenance d'Anderlecht. Karel Geraerts se réjouit en tout cas de sa bonne forme.

Anderlecht va-t-il regretter Théo Leoni ? 

"l s’est imposé assez rapidement, à la fois dans le club et dans le vestiaire. C’est quelqu’un qui est très sociable, qui parle souvent, échange avec tout le monde", explique l'entraîneur belge dans les colonnes de L'Equipe. 

détaille Geraerts. Sur le terrain, on le voit à chacune de ses sorties, c’est quelqu’un qui réfléchit, qui fait passer beaucoup de messages à ses coéquipiers”, a salué Karel Geraerts auprès de l’Équipe. "Sur le terrain, à chaque entrée, on voit qu'il réfléchit, qu'il transmet beaucoup d'indications à ses équipiers".

Marquer des buts, cependant, n'a jamais été son fort. "Chez nous, il marque moins, mais je me rappelle qu'il avait pas mal marqué avec Anderlecht", pointe Geraerts. Leoni avait inscrit 8 buts en 88 matchs en Mauve & Blanc. "Il ne faut pas s'y habituer, j'ai plutôt une vocation défensive", rigolait quant à lui Théo Leoni. 

