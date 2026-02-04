Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute
Photo: © photonews

En fin de mercato hivernal, le Galatasaray semblait prêt à s'offrir Arthur Vermeeren, avant de revenir sur sa décision. L'entraîneur du club turc n'a pas été convaincu par la capacité d'intégration du jeune Diable Rouge dans une ville comme Istanbul.

À Marseille, la crise a été importante ces derniers jours après l’élimination de la Ligue des Champions suite à la défaite à Bruges, après laquelle Roberto De Zerbi aurait lui-même demandé à quitter le club phocéen avant de revenir sur sa décision.

Ces dernières semaines, l’entraîneur italien a semblé usé par la pression liée au poste de T1 de l’OM, tandis que d’autres tensions ont éclaté dans le vestiaire : Amir Murillo, l’ancien d’Anderlecht, a été sommé de s’en aller, tandis qu’Arthur Vermeeren se serait embrouillé avec Geoffrey Kondogbia.

"Pas grave", selon Roberto De Zerbi, qui ne comptait déjà pratiquement plus sur l’ancien talent de l’Antwerp depuis quelques semaines. Le jeune Diable Rouge aurait même pu quitter la cité phocéenne durant le mercato hivernal, Galatasaray étant prêt à l’accueillir.

Pourquoi le Galatasaray n'a plus voulu d'Arthur Vermeeren

Le transfert ne s’est finalement pas concrétisé, à la surprise générale, tant toutes les parties semblaient intéressées. Selon le média turc Sözcü, l’entraîneur Okan Buruk n’aurait plus voulu d’Arthur Vermeeren après avoir discuté avec lui par appel vidéo, jugeant que sa personnalité réservée ne correspondrait pas à la ville d’Istanbul ni à l’esprit du club.


Le club turc a donc décidé de ne pas s’offrir Arthur Vermeeren, qui terminera la saison à l’Olympique de Marseille, en essayant de retrouver du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du monde. Il n’a, en tout cas, encore une fois pas quitté le banc lors de la victoire en Coupe de France face au Stade Rennais, ce mardi soir.

