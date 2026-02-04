C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

Le mano à mano est devenu une course à trois pour le titre en D1 ACFF. L'Excelsior Virton est revenu dans le sillage du RAEC Mons et de Tubize-Braine et ne faiblit pas, avec un nouveau renfort annoncé ce mercredi soir.

Vainqueur du derby face à Habay-la-Neuve devant plus de 4.000 supporters, l’Excelsior Virton a réduit son retard en D1 ACFF et ne compte plus que deux points de moins que les deux leaders : le RAEC Mons et Tubize-Braine.

Le mano à mano pour le titre est donc (re)devenu une course à trois avant les play-offs, où les points seront divisés par deux et qui détermineront l’attribution du billet pour la Challenger Pro League.

Alors que le mercato hivernal a été très animé en D1 ACFF, et que le RAEC Mons a notamment recruté deux joueurs de Tubize-Braine, l’Excelsior Virton ne faiblit pas et complète lui aussi son effectif.

Une nouvelle arrivée à Virton

Ce mercredi soir, les Gaumais ont annoncé l’arrivée de Lucas Correia, un ailier de 23 ans formé à Dudelange (Luxembourg) puis au FC Metz, et qui arrive en provenance de Sanjoanense, en D3 portugaise.

Ancien international espoir du Luxembourg, il est le fils de Miguel Correia, ancien entraîneur au Luxembourg et qui a notamment été l’adjoint de Sébastien Grandjean au Fola Esch.

Division 1 ACFF

 Journée 18
Virton Virton 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Meux Meux 4-0 Union SG Union SG
Tubize-Braine Tubize-Braine 1-0 Mons Mons
Namur Namur 1-1 Rochefort Rochefort
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 1-0 SL16 FC SL16 FC
Charleroi Charleroi 4-2 Schaerbeek Schaerbeek
