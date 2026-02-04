Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: De Cat - Karma Mputu - Kante

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Cat - Karma Mputu - Kante

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Nathan De Cat est bien sûr suivi par l'Europe entière et est considéré comme l'un des plus grands talents à son poste. Mais toute l'Europe ne pourra pas mettre le prix. (Lire la suite)

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

Énorme coup sur le marché des transferts : N'golo Kanté quitte Al-Ittihad et l'Arabie Saoudite. Le champion du monde 2018 s'engage à Fenerbahçe, où il sera donc coaché par Domenico Tedesco. (Lire la suite)

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

La course à la montée en Challenger Pro League a peut-être vécu un tournant récemment, avec la victoire de Tubize-Braine contre le RAEC Mons. Et la RUTB est décidée à enclencher la cinquième. (Lire la suite)