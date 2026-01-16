Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière
Photo: © photonews

Noah Solheid pourrait bien quitter le RFC Seraing cet hiver. Le joueur de 22 ans est sur les tablettes de la RAAL La Louvière.

C’est du moins ce que révèle l’expert mercato Sacha Tavolieri. Selon ses informations, le club de Pro League avance sur le dossier.

Le défenseur central de 22 ans, né à Malmedy, est estimé à 300 000 euros selon Transfermarkt. Cet été, il sera libre de tout contrat. Si le RFC Seraing ne veut pas le voir partir librement lors du prochain mercato, un transfert cet été pourrait être une solution.

Les négociations entre les deux clubs sont actuellement avancées pour un transfert définitif. Ce transfert serait évidemment un grand cap dans la carrière du jeune joueur, qui rejoindrait une formation de l’élite du football belge. 

Noah Solheid, un véritable cadre du RFC Seraing

Noah Solheid a été formé au RFC Malmundaria durant son enfance avant de rejoindre l’académie du Standard de Liège et ensuite du RFC Seraing. Il est désormais un titulaire indiscutable du Matricule 167.


Cette saison, il a pris part à toutes les rencontres possibles de son équipe. Il a été titularisé lors de chaque match, que ce soit en championnat ou en Coupe. Autant vous dire que son départ laisserait évidemment un vide côté sérésien.

