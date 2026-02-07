Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

En poste au SK Beveren depuis l'été 2024, Bob Peeters fait un travail très apprécié en Pays de Waes. Le club a donc annoncé sa prolongation jusqu'en 2028.

Bob Peeters (52 ans) est une figure bien connue de notre football, même si son travail en tant qu'entraîneur principal a parfois pu être critiqué pour son style très "old school" et des résultats qui ont soufflé le chaud et le froid.

Après un passage réussi à Helmond Sport, Peeters décidait en 2024 de revenir en Belgique, mais plus sur un banc. Il devenait ainsi le directeur sportif du SK Beveren, avec pour objectif clair une remontée en D1A. Cette saison, cela semble en bonne voie puisque les Waeslandiens sont solides leaders. Résultat : Peeters a prolongé jusqu'en 2028.

"Le SK Beveren a prolongé le contrat de son General Manager Sports Bob Peeters. L'ancien Diable Rouge de 52 ans définira les lignes sportives au Freethiel pour les deux prochaines saisons", annonce le club sur son site internet.

"Peeters a été nommé en juin 2024 pour remettre de l'ordre sur le plan sportif après une saison décevante, au cours de laquelle Beveren, malgré des budgets significatifs, n'avait terminé que huitième de la Challenger Pro League. Sous sa direction, une nouvelle orientation a été prise et le club a subi une transformation sur le plan sportif", lit-on dans le communiqué du SK Beveren.

"Lors de sa nomination, Peeters a présenté un plan dans lequel l'accent était mis sur le terrain sur une identité de jeu claire : un football dominant et offensif avec de l'audace et de l'intensité. De nouveaux accents ont également été placés en dehors et autour du terrain."

"Au sein de la cellule sportive, une culture de haut niveau et de performance a été développée dans laquelle le travail acharné, la communication transparente et la responsabilité personnelle vont de pair. Tout est placé sous le signe d'une mission claire et commune : progresser ensemble."

À court terme, Beveren envoie donc un signal clair : l'objectif est la montée cette saison, et donc un retour en Jupiler Pro League pour Peeters qui n'y a pas entraîné depuis 2016, quand il était alors à la tête de Westerlo. Il reviendrait cette fois dans un autre rôle en D1A.