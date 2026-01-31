Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Cyril Ngonge avait perdu sa place de titulaire au Torino. Naples a donc écourté son prêt pour l'envoyer en Espagne.

L'été dernier, Naples a prêté Cyril Ngonge au Torino. Il faut dire que malgré un transfert à 20 millions il y a deux ans, notre compatriote ne pouvait guère revendiquer une place de titulaire au sein de l'équipe championne d'Italie. Et cela n'allait pas changer avec l'arrivée de Noa Lang à son poste.

Ngonge a donc été se chercher du temps de jeu au Torino. De fait, il a plus joué en quelques semaines que sur l'ensemble de la saison dernière. Mais son bilan comptable n'est pas des plus fournis : un but et un assist seulement en évoluant comme deuxième attaquant.

Il a d'ailleurs perdu sa place de titulaire pendant plusieurs semaines. Revenu dans le onze dernièrement, il n'a pas réussi à endiguer la spirale négative de l'équipe : le Torino reste sur quatre défaites de rang, dont trois sans trouver le chemin des filets, la dernière en date s'est même conclue sur le score de 6-0 à Côme.

Après l'Eredivisie et la Serie A, Ngonge va découvrir la Liga

Le besoin de changer d'air était bien présent. Naples a donc décidé d'écourter son prêt pour lui permettre de terminer la saison ailleurs. Un ailleurs qui a été fixé en Catalogne. Non pas au FC Barcelone, mais chez son voisin de l'Espanyol.

L'opération a été officialisée ce matin, permettant à Ngonge de se relancer dans un environnement autrement plus positif : l'Espanyol est la bonne surprise de la Liga, l'équipe est actuellement cinquième au classement.



