Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

Alors qu'il est toujours en activité en tant que joueur professionnel à l'OGC Nice, Dante vient d'obtenir sa licence UEFA Pro.

Né le 18 octobre 1983, Dante est toujours en activité à l'OGC Nice à l'âge de 42 ans. Le joueur pense cependant déjà à son après-carrière qui se profile.

Il a passé la licence UEFA Pro et a été diplômé avec succès, révèle L'Équipe. Grâce à ce diplôme, l'ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi peut exercer les postes les plus importants au sein d'une équipe professionnelle.

Il peut aussi bien être entraîneur que directeur sportif, que ce soit en France ou à l'étranger. On sait donc déjà ce que prévoit le défenseur de l'OGC Nice après sa carrière.

Le Brésilien est actuellement sous contrat avec le club de Ligue 1 jusqu'en fin de saison. Il pourrait bien prendre sa retraite au terme de celui-ci, reste à voir ce qu'il décidera à un âge déjà plus qu'avancé pour un joueur de football.

Yohan Cabaye, Gaël Clichy et Nuri Sahin également diplômés



Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation du PSG, Gaël Clichy, entraîneur de Caen, et Nuri Sahin, ex-coach de Dortmund désormais entraîneur d’Istanbul Basaksehir, ont également été diplômés.