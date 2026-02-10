Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Les départs de ces dernières semaines ont des conséquences au sein des hautes sphères de la RAAL. Le club doit renforcer sa direction sportive.

Après le départ de David Verwilghen à Anderlecht, c'est Nicolas Frutos qui a quitté La Louvière en pleine saison, pour rejoindre Charleroi. La RAAL s'est déjà renforcée avec l'arrivée de Jonathan Kindermans en provenance du Lierse (non comme directeur sportif comme initialement prévu mais pour renforcer la cellule scouting).

Le départ de Frutos entraîne lui aussi les têtes pensantes du club à revoir l'organigramme. Une solution pour renforcer la structure sportive pourrait bien être une piste interne.

Changement de casquette en vue ?

Sacha Tavolieri rapporte en effet que l'un des noms évoqués est celui de Julien Jacquet, déjà actif au sein du club. Il officie dans la Meute depuis juillet dernier en tant que Legal Offier.

Spécialisé dans le droit du travail et dans le droit du sport, il a notamment travaillé pendant près d'un an comme juriste pour la Fédération Française de Football.

Son parcours dans la Région du Centre le mènera-t-il à évoluer vers d'autres fonctions, plus proches du terrain ? Les Louviérois devront en tout cas rapidement trancher pour retrouver un rythme de croisière à tous les étages du club.



