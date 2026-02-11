🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

Frank Ilett, supporter de Man United qui s'est lancé le défi fou de ne pas se couper les cheveux tant que son club ne remportera pas cinq matchs d'affilée, devra encore patienter avant de se raser la tête. Après quatre victoires consécutives, les Red Devils ont partagé l'enjeu (1-1) contre West Ham.

Le célèbre fan était prêt pour ce grand rendez-vous. En direct sur la plateforme de streaming Kick, il était à deux doigts de mettre fin à ce défi après très exactement 493 jours. Malheureusement pour lui (ou heureusement pour son buzz), le challenger recommence désormais à zéro.

Manchester United a réalisé un partage 1-1 contre West Ham. Tomáš Souček a ouvert le score à la 50e tandis que Benjamin Šeško a égalisé en toute fin de match (90+6e).

Après cinq matchs avec Michael Carrick en tant qu'entraîneur, les Red Devils sont toujours invaincus, mais cela ne suffit pas à valider le défi du supporter star des réseaux sociaux, qui attend cinq succès consécutifs pour se couper les cheveux.

Frank Ilett dévasté

"Je ne sais pas quoi dire", a lancé Frank Ilett en direct sur Kick. Submergé par la déception, il est resté assis la tête dans les mains après le but de Tomáš Souček.

Le côté positif de la chose pour "The United Strand" est que sa popularité va rester intacte pour au moins encore un petit temps. Son défi pourrait bien durer une éternité !



