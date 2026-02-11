Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Kompany a pris la défense de son jeune talent Lennart Karl ce mardi en conférence de presse. Le joueur a subi des critiques après un geste technique manqué.

Lennart Karl s'est complètement loupé contre Hoffenheim en voulant effectuer un dribble. Après plusieurs passements de jambes, le joueur de 17 ans a perdu le ballon tout seul et ce dernier a filé en coup de pied de but.

"Je n’interdirai certainement pas à mes joueurs de faire des passements de jambes", a souligné l'entraîneur belge. "Que suis-je censé dire à Michael ou Lucho alors ? Qu’ils devraient arrêter ? Non." 

Vincent Kompany n'en veut pas à son joueur

Vincent Kompany s'est montré clair, cela fait partie du jeu : "De toute façon, les attaquants peuvent tenter plus de choses que les défenseurs. Et ce genre de choses arrive."

"Si jamais j’ai l’impression que cela devient arrogant, j’en parlerai avec les joueurs", a-t-il conclu à propos du geste manqué de Lennart Karl. À noter que Hoffenheim a partagé une vidéo se moquant quelque peu de ce raté sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi soir, le Bayern affrontera le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Un match important pour les Bavarois, qui ont à cœur de remporter cette compétition, qu'ils ont souvent laissée filer ces dernières années.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - RB Leipzig en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
DFB Pokal
DFB Pokal Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Bayern Munich
RB Leipzig
Lennart Karl

Plus de news

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

11:00
OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

10:40
Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

10:20
La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

10:00
🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

09:00
Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

08:30
Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

08:00
Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

07:40
"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

07:20
"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

07:00
Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

23:00
Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

14:00
Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

23:00
"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

22:30
Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

13:00
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
2
Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

20:00
"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

19:30
2
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

14:45
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved