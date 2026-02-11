Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

Vincent Kompany a pris la défense de son jeune talent Lennart Karl ce mardi en conférence de presse. Le joueur a subi des critiques après un geste technique manqué.

Lennart Karl s'est complètement loupé contre Hoffenheim en voulant effectuer un dribble. Après plusieurs passements de jambes, le joueur de 17 ans a perdu le ballon tout seul et ce dernier a filé en coup de pied de but.

"Je n’interdirai certainement pas à mes joueurs de faire des passements de jambes", a souligné l'entraîneur belge. "Que suis-je censé dire à Michael ou Lucho alors ? Qu’ils devraient arrêter ? Non."

Vincent Kompany n'en veut pas à son joueur

Vincent Kompany s'est montré clair, cela fait partie du jeu : "De toute façon, les attaquants peuvent tenter plus de choses que les défenseurs. Et ce genre de choses arrive."

"Si jamais j’ai l’impression que cela devient arrogant, j’en parlerai avec les joueurs", a-t-il conclu à propos du geste manqué de Lennart Karl. À noter que Hoffenheim a partagé une vidéo se moquant quelque peu de ce raté sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi soir, le Bayern affrontera le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Un match important pour les Bavarois, qui ont à cœur de remporter cette compétition, qu'ils ont souvent laissée filer ces dernières années.