Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Passé sur le banc du Sporting d'Anderlecht pour épauler Vincent Kompany, Willem Weijs a été démis de ses fonctions à l'Ajax Amsterdam. Son équipe des U21 occupait la dernière place de la deuxième division néerlandaise.

Adjoint de Vincent Kompany au Sporting d'Anderlecht, Willem Weijs avait ensuite rejoint le SK Lommel, où il occupait le même poste aux côtés de Steve Bould.

En juillet 2023, le Néerlandais a pris la direction du FC Eindhoven, avant de revenir chez les jeunes de l’Ajax Amsterdam un an plus tard. Nommé entraîneur des U19 en 2024, il avait déjà travaillé au centre de formation entre 2013 et 2017.

Promu à la tête des U21 l’été dernier, il n’a remporté que 4 de ses 25 premiers matchs en deuxième division néerlandaise, pour 7 nuls et 14 défaites.

Un bilan famélique qui place le Jong Ajax à la dernière place de la Keuken Kampioen Divisie. La nouvelle de son licenciement, attendue, a été officialisée ce mardi.

"L’Ajax a suspendu Willem Weijs avec effet immédiat. Le contrat de l’entraîneur des U23, qui courait jusqu’au 1er juillet 2026, sera résilié. L’Ajax prévoit de nommer un successeur à Weijs prochainement ", a précisé le club dans un bref communiqué.



